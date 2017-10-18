Жители Карелии готовы выкупить животных с фермы, где массово гибли норки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Жители Карелии предлагают выкупить животных, содержащихся на звероферме в Пряжинском районе, где ранее погибли более тысячи норок.
Ее поддержала Александра Крючкова. "Тоже хочу помочь с покупкой животных", — написала она.
Как сообщается в материалах прокуратуры Карелии, из-за гибели животных на Пряжинской звероферме возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По данным надзорного ведомства, персонал зверофермы "с целью избавиться от материальных затрат" регулярно оставлял животных без пищи на длительное время, из-за чего погибли более 1 тысячи норок.
В материалах республиканского министерства сельского хозяйства приводятся данные о гибели на Пряжинской звероферме около 2,5 тысячи зверей с 1 по 12 октября. Согласно информации на сайте регионального минсельхоза, массовая гибель норок может быть связана не только с недостатком корма, но и с отсутствием надлежащих противоэпизоотических мероприятий.
В администрации Пряжинского района сообщили, что контролируют ситуацию на звероферме. "Ситуация под контролем. В частности, на днях Пряжинскую звероферму посетили представители министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии", — сказала РИА Новости заместитель главы администрации Пряжинского района Карелии Людмила Ильюткина, не уточнив подробностей.
Комментариями руководства зверофермы РИА Новости пока не располагает.