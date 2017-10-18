Жители Карелии готовы выкупить животных с фермы, где массово гибли норки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Жители Карелии предлагают выкупить животных, содержащихся на звероферме в Пряжинском районе, где ранее погибли более тысячи норок.

"Дайте контакты зверофермы! Хотим выкупить животных", — написала в группе АО "Пряжинское" в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Полина Эйси.

Ее поддержала Александра Крючкова. "Тоже хочу помочь с покупкой животных", — написала она.

Как сообщается в материалах прокуратуры Карелии, из-за гибели животных на Пряжинской звероферме возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По данным надзорного ведомства, персонал зверофермы "с целью избавиться от материальных затрат" регулярно оставлял животных без пищи на длительное время, из-за чего погибли более 1 тысячи норок.

В материалах республиканского министерства сельского хозяйства приводятся данные о гибели на Пряжинской звероферме около 2,5 тысячи зверей с 1 по 12 октября. Согласно информации на сайте регионального минсельхоза, массовая гибель норок может быть связана не только с недостатком корма, но и с отсутствием надлежащих противоэпизоотических мероприятий.

"Тот падеж животных, который очевиден и превышает нормативы, он, на мой взгляд, в гораздо большей степени связан не с голодомором, не с недокормом, а с отсутствием… противоэпизоотических мероприятий. К числу наиболее опасных заболеваний при разведении норок относится так называемая алеутская болезнь. Нашими органами ветеринарного надзора был зафиксирован вирус носителя этого заболевания в Пряже. Поэтому характеризовать стадо как благополучное в эпизоотическом отношении нельзя", — сказал и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

В администрации Пряжинского района сообщили, что контролируют ситуацию на звероферме. "Ситуация под контролем. В частности, на днях Пряжинскую звероферму посетили представители министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии", — сказала РИА Новости заместитель главы администрации Пряжинского района Карелии Людмила Ильюткина, не уточнив подробностей.

Комментариями руководства зверофермы РИА Новости пока не располагает.