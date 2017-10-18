В столице на "Каннских львах" покажут клип "Кольщик" группы "Ленинград"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. В конце октября в Московском Доме Кино состоится презентация роликов — победителей 64-го Международного Фестиваля Креативности "Каннские львы", среди которых будет представлен клип "Кольщик" группы "Ленинград", сообщил Официальный представитель МФК "Каннские Львы" в России, Владимир Евстафьев.

"Нынешний год стал успешным для России. Отечественные компании добились высокого результата и увезли из Канн десять Львов, включая награды в самых престижных категориях. Особо яркие кейсы выставили компании Сбербанк ("Neighborhoods") и BMW ("Ultimate giving pleasure"). Неожиданным для всех стало участие в фестивале группы "Ленинград" с клипом "Кольщик". Эта работа получила приз в номинации "Entertainment for Music", — сообщил Евстафьев.

Отметим, что одну из ролей в клипе "Кольщик" исполнила Юлия Топольницкая, ставшая знаменитой после участия в клипе "Экспонат" группы "Ленинград". Актриса предстала в образе зрительницы в первом ряду, которой позже поужинал… голодный цирковой тигр.

В ролике отображены сразу несколько событий, происходящих одновременно на арене, в кабинете руководителя, в подсобных помещениях и на улице. Все они взаимосвязаны, однако логическую цепочку довольно трудно отследить, поскольку сам клип идет "задом-наперед".

Фестиваль "Каннские Львы" — одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. Оно является наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга по всему миру.

Отметим, что 64-й фестиваль прошёл в Каннах с 17 по 24 июня, в нем приняли участие более 13 тысяч делегатов и было продемонстрировано более 41 тысячи работ.

Организаторы московского просмотра готовят для своих гостей множество приятных сюрпризов — программу развлечений в фойе, включающую музыкальные сеты от популярных диджеев, soft drinks от партнеров.

"У каждого посетителя будет возможность почувствовать себя членом экспертного жюри традиционного для московских презентаций конкурса "Львенок" и выбрать лучшую российскую видео-рекламу с использованием интерактивной системы голосования",- отметил Евстафьев.

Мероприятие пройдет в Московском Доме Кино, 27 октября, начало в 19.00

Конкурс государственной соцрекламы "Импульс|Россия сегодня" выступает стратегическим информпартнером показов Cannes lions в Москве. Показы "Каннских львов" проходят при поддержке агентства "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".