В столице на "Каннских львах" покажут клип "Кольщик" группы "Ленинград"

12:0118.10.2017
(обновлено: 12:03 18.10.2017)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. В конце октября в Московском Доме Кино состоится презентация роликов — победителей 64-го Международного Фестиваля Креативности "Каннские львы", среди которых будет представлен клип "Кольщик" группы "Ленинград", сообщил Официальный представитель МФК "Каннские Львы" в России, Владимир Евстафьев.
"Нынешний год стал успешным для России. Отечественные компании добились высокого результата и увезли из Канн десять Львов, включая награды в самых престижных категориях. Особо яркие кейсы выставили компании Сбербанк ("Neighborhoods") и BMW ("Ultimate giving pleasure"). Неожиданным для всех стало участие в фестивале группы "Ленинград" с клипом "Кольщик". Эта работа получила приз в номинации "Entertainment for Music", — сообщил Евстафьев.
Отметим, что одну из ролей в клипе "Кольщик" исполнила Юлия Топольницкая, ставшая знаменитой после участия в клипе "Экспонат" группы "Ленинград". Актриса предстала в образе зрительницы в первом ряду, которой позже поужинал… голодный цирковой тигр.
В ролике отображены сразу несколько событий, происходящих одновременно на арене, в кабинете руководителя, в подсобных помещениях и на улице. Все они взаимосвязаны, однако логическую цепочку довольно трудно отследить, поскольку сам клип идет "задом-наперед".
Фестиваль "Каннские Львы" — одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. Оно является наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга по всему миру.
Рекламное сообщество столицы в минувшие выходные собралось в ROYAL BAR, где прошел фестиваль-показ "Каннские львы в Москве".
По традиции французского фестиваля, Cannes Lions Moscow Festival состоял из развлекательной и деловой программ, а также знаменитой Каннской вечеринки.
Развлекательная программа фестиваля включала в себя турниры по волейболу, футбольные соревнования, уроки по вейкбордингу, йоге, а также танцевальные тренировки, уроки кулинарии и мастер-класс от барберов.
На фестиваль приехала Маргрит ван Брефорт, создательница самого популярного мема рунета - Ждуна.
Образовательная часть Cannes Lions Moscow Festival прошла при поддержке медийного агентства PHD Russia.
Перед собравшимися на фестивале выступили гуру рекламной индустрии, которые рассказали о особенностях диджитал эпохи и смене рекламных стратегий.
Эксперты рекламного рынка в ходе встреч рассказали о том, какие тенденции будут определять будущее мирового маркетинга.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выступает на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
На специальной панели Cannes from the Inside выступили специалисты, рассказавшие о секретах победы на фестивале Cannes Lions.
Посетители фестиваля-показа "Каннские львы в Москве" фотографируются на фоне инсталляции Cannes Lions.
Вице-президент по продажам и маркетингу Esforce Holding Алексей Куприянов на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
Посетительницы фестиваля "Каннские львы в Москве".
Кульминацией программы стал ежегодный "Каннский прогноз" от Leo Burnett. Гости увидели ролики, которые имеют наибольшие шансы на победу в этом году, и смогли сделать свой прогноз.
Директор по инновациям PHD Global Мэтт Прентис на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
Посетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".
Отметим, что 64-й фестиваль прошёл в Каннах с 17 по 24 июня, в нем приняли участие более 13 тысяч делегатов и было продемонстрировано более 41 тысячи работ.
Организаторы московского просмотра готовят для своих гостей множество приятных сюрпризов — программу развлечений в фойе, включающую музыкальные сеты от популярных диджеев, soft drinks от партнеров.
"У каждого посетителя будет возможность почувствовать себя членом экспертного жюри традиционного для московских презентаций конкурса "Львенок" и выбрать лучшую российскую видео-рекламу с использованием интерактивной системы голосования",- отметил Евстафьев.
Мероприятие пройдет в Московском Доме Кино, 27 октября, начало в 19.00
Конкурс государственной соцрекламы "Импульс|Россия сегодня" выступает стратегическим информпартнером показов Cannes lions в Москве. Показы "Каннских львов" проходят при поддержке агентства "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".