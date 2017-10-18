На мусорном полигоне "Электросталь" в Подмосковье начали укреплять склоны

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Подрядчик по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов "Электросталь" в Подмосковье приступил к укреплению откосов тела полигона, сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

"На сегодняшний день подрядная организация… на 60% завершила формирование тела полигона — выполаживание откосов и планировку поверхности объекта… Параллельно рабочие перешли к укреплению склонов георешеткой и созданию специального экрана из геосинтетического покрытия и песчано-гравийных смесей, который не допустит проникновения атмосферных осадков в тело полигона", — говорится в сообщении.

Муниципальный контракт по рекультивации полигона был подписан в начале августа. Согласно этому документу, работы следует завершить 31 октября 2018 года. Помимо технического этапа, в ходе рекультивации предусмотрена засыпка тела полигона слоем плодородного грунта и посадка древесно-кустарниковой растительности.