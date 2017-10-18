Путин поприветствовал участников российской экологической недели

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская экологическая неделя продвигает идею бережного отношения к окружающей среде и уникальным природным богатствам России, текст приветствия участников и гостей проекта размещен на сайте Кремля.

"Ваш содержательный, многогранный проект служит развитию экологической культуры, продвижению ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и уникальным природным богатствам нашей Родины. В нынешнем году, объявленном в России Годом экологии, эти проблемы приобретают особое значение", — отметил Путин.

Президент выразил надежду, что деловые и культурные мероприятия, образовательные акции, выставочные экспозиции будут способствовать привлечению широкого общественного внимания к экологической тематике, популяризации идей перехода к "зелёным" технологиям, придадут новый импульс системной реализации экологических, природоохранных инициатив, вовлечению в эту работу молодёжи.

"Конечно, важно, чтобы на этом направлении в полной мере был задействован творческий, созидательный потенциал общественных объединений, органов власти, бизнеса, СМИ", — добавил глава государства.

Путин пожелал участникам успехов в их значимой и востребованной деятельности.