Тюменский "Кванториум" обучит около тысячи детей за год

ТЮМЕНЬ, 18 окт — РИА Новости. Около тысячи детей пройдут обучение в течение текущего учебного года по различным направлениям научно-технического профиля в детском технопарке "Кванториум", который открылся 17 октября на базе дворца творчества и спорта "Пионер", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы открываем три направления, так называемых квантума: промышленный дизайн, робоквантум и IT-квантум. Ребята познакомились с работой вводного модуля, набор в группы начнется с 1 ноября. До конца 2018 года планируется запустить еще три квантума: аэроквантум, автоквантум и HI-teck цех. Здесь смогут бесплатно обучаться дети от 5 до 18 лет", — сказал на открытии руководитель детского технопарка Александр Руденко.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, регион стремится сформировать среду, в которой будут проявлять себя талантливые люди. Чтобы каждый ребенок мог реализовать свои способности в творческой и исследовательской деятельности, созданы IT и роботехнические лаборатории, которые уже доказали свою востребованность.

"Появление "Кванториума" — следующий шаг в интеграции различных направлений и форм естественнонаучного и технического дополнительного образования. В Тюменской области создается мощная система подготовки инженеров со школьной скамьи. Без современных квалифицированных кадров невозможно развитие экономики. Инвестиции в человеческий капитал окупаются как никакие другие", — сказал глава региона.

Детские технопарки "Кванториум" создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента России, а также в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", реализуемого Минобрнауки России. Проектным офисом проекта и федеральным оператором сети "Кванториум" выступает Фонд новых форм развития образования. К концу 2018 года обучать детей в детских технопарках "Кванториум" будут уже в 70 субъектах Российской Федерации.

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