Базовую программу ЭКО за счет средств ОМС могут дополнить криоконсервацией

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает дополнить базовую программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС возможностью криоконсервировать эмбрионы, следует из проекта приказа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Действующее законодательство предусматривает, что за счет средств из фонда ОМС оплачивается стимуляция яичников с применением лекарственных препаратов, пункция фолликулов, оплодотворение полученных яйцеклеток, культивирование эмбрионов и их пересадка в матку.

"Проектом приказа вносятся изменения… в части дополнения базовой программы ЭКО следующими этапами: криоконсервация эмбрионов, половых тканей и клеток репродуктивных органов и внутриматочное введение криоконсервированных эмбрионов", — говорится в пояснительной записке к документу.