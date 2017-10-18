Экс-менеджера "Алросы" назначили вице-губернатором в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Станислав Ершов, который ранее работал в "Алросе", назначен на должность вице-губернатора Приморского края по вопросам государственной гражданской службы и кадров, сообщает администрация края.

"Он будет работать в представительстве Приморского края в Москве и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами", – говорится в сообщении.

Ершов окончил Новосибирский военный институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. С 1996 по 2007 годы служил в Вооруженных силах РФ, затем работал в ООО "Галерея "Академия художеств" в должности генерального директора. С 2009 по 2012 годы – заместитель генерального директора по экономической безопасности в страховой компании "Ростра". После работал заместителем директора филиала АК "Алроса". До назначения на должность и. о. вице-губернатора Приморского края занимал должность заместителя директора ООО "Парадигма".

Ранее сообщалось, что новый врио главы Приморья Андрей Тарасенко снял трех вице-губернаторов, и одного — Дениса Бочкарева — назначил директором департамента сельского хозяйства.

"Алроса" — крупнейший в России и мире производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2016 году предприятия группы "Алроса" добыли 37,4 миллиона карат алмазов, объем продаж — 40 миллионов карат.