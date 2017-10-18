В Приморье поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в обращение в Приморье, сообщает Дальневосточное ГУ Центрального банка РФ.

"Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций", — говорится в сообщении.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 рублей — символы Севастополя: изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский и космодром "Восточный" в Амурской области. Символы для новых банкнот были выбраны в ходе общероссийского конкурса в 2016 году.