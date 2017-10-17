В Москве могут увеличить пособие малообеспеченным семьям

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям в Москве хотят увеличить в пять раз до 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что ранее в столичном парламенте в рамках обсуждения проекта бюджета на 2018 год на круглом столе депутаты поддержали просьбу родительской общественности об увеличении социальных выплат и пособий по уходу за детьми.

"Планируется в пять раз — до 10 тысяч рублей — повысить размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей до трех лет. Сейчас выплаты составляют 2 тысячи рублей на ребенка до 1,5 лет и 3 тысячи рублей с полутора до трех лет", — сказал Шапошников.

Также, по его словам, будет увеличен размер ежемесячного пособия одиноким матерям с детьми до 15 тысяч рублей.

Кроме этого, депутаты рассматривают возможность увеличения компенсаций и выплат "для остальных категорий минимум в два раза".