В Москве могут увеличить пособие малообеспеченным семьям

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям в Москве хотят увеличить в пять раз до 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Планируется в пять раз — до 10 тысяч рублей — повысить размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей до трех лет. Сейчас выплаты составляют 2 тысячи рублей на ребенка до 1,5 лет и 3 тысячи рублей с полутора до трех лет", — сказал Шапошников.
Также, по его словам, будет увеличен размер ежемесячного пособия одиноким матерям с детьми до 15 тысяч рублей.
Кроме этого, депутаты рассматривают возможность увеличения компенсаций и выплат "для остальных категорий минимум в два раза".