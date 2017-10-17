Медики из Южной Кореи поучаствуют в тюменском проекте "Медицинский город"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Консалтинг тюменского проекта "Медицинский город" будут проводить специалисты из Южной Кореи, сообщил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы хотим взять для "Медицинского города" лучшие мировые практики. Поэтому мы пытались найти компанию, которая бы не только поставляла медицинское оборудование и эксплуатировала его, но и занималась управлением этого проекта, подготовкой кадров. Однако, переговоры ни с австрийскими, ни с немецкими компаниями ни к чему не привели, они хотят только поставлять и эксплуатировать оборудование. Поэтому мы решили, что будем работать на уровне консалтинга с южно-корейскими коллегами и постараемся сделать так, чтобы это был один из самых лучших медицинских комплексов страны", — сказал Якушев.

Масштабный проект "Медицинский город", реализующийся в Тюмени, предусматривает равзитие на одной площадке нескольких клиник, которые оказывают высокотехнологическую помощь, а также диагностического центра.

"Смысл в том, что человек попадает туда, проходит диагностику и, не уезжая с этой площадки, получает высокотехнологичную помощь. Изначально работали две клиники. Теперь к ним присоединился федеральный центр нейрохирургии, который активно развивается, сегодня это один из лучших нейрохирургических центров в России. Причем, это не только моя оценка, но и независимых экспертов и Минздрава. Сейчас мы работаем над тем, чтобы реализовать третью очередь медицинского города, построив онкоцентр", — пояснил Якушев.

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