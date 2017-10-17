Адвокат просит оградить Серебренникова от навязчивых журналистов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Адвокат просит оградить находящегося под домашний арестом режиссера Кирилла Серебренникова от навязчивых журналистов, караулящих его во время прогулок, заявил в Басманном суде Москвы адвокат Дмитрий Харитонов.

"Сейчас время его прогулок известно. И некоторые недобросовестные журналисты, а иногда и просто провокаторы, ходят за ним, пытаются спровоцировать диалог", — сказал адвокат.

Он попросил не ограничивать прогулки по времени, как сейчас, а разрешить гулять два часа в течение дня в любое время.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.