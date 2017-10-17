В ОП приветствуют любые меры борьбы с распространением курения в России

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Дмитрий Носов заявил, что приветствует любые меры, которые позволят сократить распространение табакокурения в России, и доволен, что Минздрав РФ поддержал запрет курения на расстоянии 10 метров от подъездов домов.

Ранее "Известия" со ссылкой на проект положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, сформированный ведомством, сообщили, что Минздрав поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов. По данным издания, проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре.

"Приветствую любое ограничение курения, потому что оно в итоге выливается в спасённую жизнь. Наш антитабачный закон признан ВОЗ самым эффективным и лучшим в мире. Это, во-первых. А во-вторых, мы плавно идём к цели сделать нашу страну полностью некурящей к 2050 году", — сказал РИА Новости призер Олимпийских игр по дзюдо, лидер общероссийского общественного антинаркотического движения "АнтиДилер" Носов.

По его словам, общественники регулярно получают "огромное количество жалоб" на людей, которые курят у подъездов и "кидают бычки".