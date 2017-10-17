Дворкович: преподавание в школах находится на уровне 80-ых годов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович на пленарном заседании "Инновации в образовании: взгляд в будущее", состоявшемся во вторник в рамках форума "Открытые инновации", заявил, что новые технологии в российских школах практически не используются, а уровень преподавания остался практически неизменным с 1980-х годов, сообщает RT.

"В наших школах почти нет новых технологий, хотя мы делаем вид, что они есть. Но электронный дневник, который по два месяца не работает, — это не технологии. Преподают в школах то же самое, что нам преподавали в конце 80-ых годов. А уровень преподавания программирования? Я вообще молчу", — заявил зампред.

Как отметил на заседании первый вице-президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Михаил Кожевников, между традиционной школой и инновационным образованием нет большой разницы. По мнению специалиста, учителей сейчас, в первую очередь, нужно учить учиться и добиваться результата, а само образование необходимо сделать модульным. "Если мы хотим формировать результат образования под нужды цифровой экономики, под нужды предприятий, то понятно, что образование должно быть модульным. Обновлять модули можно хоть каждый день, их количество может быть разное", — сообщил Кожевников.

При этом эксперт добавил, что модульное образование сложно реализовать на базе школы, потому что школа живет по нормативным вещам, у нее есть общая база, это единое образовательное пространство со своим понятийным аппаратом, глоссарием, навыками и компетенциями.

"Поэтому школа гибкую реформу вряд ли осилит", — подытожил Кожевников. Выходом из положения, по его мнению, может быть более активное вовлечение в систему образования дополнительного образования.