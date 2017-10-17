"Мегафон" ожидает снижения объема хранения данных в рамках "пакета Яровой"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Мегафон" ожидает снижения объёма хранения трафика в рамках антитеррористического "пакета Яровой", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы "Мегафона" Юлия Дорохина.

Во вторник глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство готовится внести в правительство проект нормативного акта к "пакету Яровой", в котором срок хранения операторами трафика пользователей предлагается сократить с 6 до 1 месяца. По оценке Минкомсвязи, "разовые" затраты операторов при таком сроке хранения составят несколько десятков миллиардов рублей.

"Снижение объема хранения информации — чрезвычайно ожидаемое отраслью изменение. Пока не ясно, потребуется ли хранить "тяжелый" видеоконтент", — сказала Дорохина, прокомментировав заявление министра.

Представители МТС, Tele2 и "Вымпелкома" отказались от комментариев.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.