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Общество

Десять российских вузов вошли в рейтинг THE по инженерным наукам

17:1417.10.2017
(обновлено: 17:23 17.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фотоЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Десять российских вузов попали в международный рейтинг университетов Times Higher Education по инженерным наукам, лучшими среди них оказались МГУ и Томский политех, оказавшись в топ-200; еще пять вузов вошли рейтинг THE по информатике, где сразу три вуза попали в топ-100, сообщили организаторы рейтинга.

Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МГУ вошел в рейтинг лучших вузов THE по гуманитарным наукам
Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education оценивает вузы по всем ключевым направлениям деятельности: преподавание, исследования, передача знаний и международная работа. Для составления результатов используются 13 различных показателей, которые использовались при составлении общего рейтинга лучших университетов мира – 2018, где общий балл суммируется из баллов, полученных в пяти категориях.

Согласно результатам опубликованного во вторник предметного рейтинга, по инженерному делу и технологиям МГУ им. Ломоносова вошел в группу мест 126-150, Томский политех — в группу 151-175. МФТИ и ТГУ оказались в группе 251-300, университет ИТМО — в группу 301-400, МИФИ, МИСиС, НГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Самарский государственный аэрокосмический университет — в группу 401-500.

"Это прекрасно, что Россия укрепила свои позиции в рейтинге THE по инженерному делу и информатике. В этом году в список лучших технических университетов вошли десять российских вузов, девять из них – впервые. Пять российских вузов включены в рейтинг по информатике. Это отличное достижение, оно доказывает, что российские университеты работают на мировом уровне, если речь идет об образовании и исследованиях в области инженерного дела, технологий и информатики", — приводятся в сообщении слова шеф-редактора рейтинга Фила Бейти.

Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МГУ четвертый год подряд вошел в топ-200 международного рейтинга вузов THE
Как отметил ректор ТПУ Пётр Чубик, вуз впервые вошел в предметный рейтинг THE в области инженерного дела и технологий (Engineeringand technology), заняв позицию, близкую к топ-100.

"Из российских университетов выше только МГУ, среди технических вузов России ТПУ на первом месте. Предметная область Engineering and technology для нас базовая, системообразующая, ведь в ней оцениваются достижения и показатели по тем дисциплинам, в которых Томский политех имеет солидные научные заделы и традиционно является лидером – это общие инженерные науки, электротехника и электроника, авиационно-космическая техника и машиностроение, химические технологии", — сказал Чубик.

Как сообщают организаторы, в предметный рейтинг THE по информатике вошло пять российских вузов: Московский университет на 60 строчке, МФТИ — на 67, университет ИТМО — на 76, МИФИ и Санкт-Петербургский госуниверситет попали в группу 201-250.

Главное здание МГУ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга THE по педагогическим наукам
"В этом году средний балл ЕГЭ по информатике у поступивших на направление прикладной математики и информатики вырос до 97,7 из 100 с учетом олимпиад, а команда МФТИ завоевала серебро чемпионата мира по программированию ACM ICPC", — сказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Ректор отметил, что в МФТИ открываются новые прикладные лаборатории в сфере машинного интеллекта, продвинутой комбинаторики и анализа данных, что говорит об успехах вуза в компьютерных науках и находит отражение в международных рейтингах.

"При составлении рейтинга лучших вузов в области компьютерных технологий применяется тот же самый тщательный и сбалансированный метод из 13 показателей, использованный при составлении общего списка университетов мира – 2018, но методология была усовершенствована для конкретной области знаний. Рейтинг был расширен со 100 до 300 университетов. Все университеты в рейтинге должны были продемонстрировать отличное качество преподавания, проводимых исследований, передачи знаний и международной работы, поэтому попасть в первые 300 – отличное достижение", — отметил Фил Бейти.

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