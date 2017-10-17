В Якутске открылся детский технопарк "Кванториум"

ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. Детский технопарк "Кванториум", состоящий из специализированного цеха высокотехнологичного оборудования общего пользования и восьми лабораторий-квантумов, открылся во в вторник в Якутске.

"Сегодня мы открываем в Якутске первый детский технопарк "Кванториум". Со следующего года на той же самой территории, где послезавтра откроется музейный комплекс "Россия — моя история", начнется строительство большого технического центра "Дети Арктики", — сказал глава Якутии Егор Борисов на церемонии открытия.

В пресс-службе главы и правительства Якутии сообщили, что "Кванториум", объем инвестиций в создание которого составил почти 202 миллиона рублей, будет работать на базе Республиканского ресурсного центра "Юные якутяне", Малой академии наук Республики Саха и Дворца детского творчества города Якутска.

© Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии Открытие детского технопарка "Кванториум" в Якутске © Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии Открытие детского технопарка "Кванториум" в Якутске

По словам Борисова, вложения в образование и поддержку подрастающего поколения — это реальные инвестиции в будущее.

"Якутия была и остаётся динамично развивающимся регионом, и уже сегодня необходимо на системной основе заниматься совершенствованием методов и подходов работы с детьми. И сегодняшнее открытие "Кванториума" — важный шаг в этом направлении", — сказал глава региона.

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