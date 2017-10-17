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Общество

Росмолодежь проводит конкурс на лучший волонтерский проект

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (78)
17:0317.10.2017
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© Фото предоставлено пресс-службой РосмолодежиРуководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев. Архивное фотоРуководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках нового волонтерского проекта "Хочу делать добро вместе" запустило конкурс на лучшие авторские волонтерские проекты, рассказал на пресс-конференции во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

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На Фестивале молодежи волонтеры показали, как надувать аэродиван
Инициаторами проекта "Хочу делать добро вместе" выступили Росмолодежь, Высшая школа экономики, Агентство стратегических инициатив и Ассоциация волонтерских центров, запустила данную программу Росмолодежь. Задача проекта — находить и поддерживать авторские волонтерские инициативы.

"В рамках этого проекта мы планируем консолидировать порядка тысячи таких (волонтерских) проектов, из которых порядка 500 намерены поддержать способами, которыми мы располагаем. Здесь идет речь о совершенно разных способах поддержки. Это (будет) конкурс, в рамках которого мы отберем эти 500 проектов, которым окажем эту поддержку", — сказал Бугаев.

Сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев в свою очередь рассказал на пресс-конференции, что в конкурсе будут шесть номинаций, а подробности можно будет узнать на сайте проекты.добровольцыроссии.рф.

"Пятьсот проектов будут поддержаны конкретными ресурсами со стороны Росмолодежи, нашей организации и наших партнеров", — сказал он.

Конкурс, уточнил Бугаев, запускается уже сегодня, во вторник. По словам Метелева, регистрация продлится до конца года. "В январе пройдет народное голосование за лучшие социальные инициативы на портале волонтеры.рф. В марте месяце мы объявим победителей", — добавил он.

Самолет заходит на посадку. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участник Всемирного фестиваля молодежи оказал помощь пассажиру самолета
Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: для участия в самом крупном молодежном событии в Сочи приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. Начавшийся в воскресенье фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>
Торжество юности: в Сочи открылся XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНе только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Певица Тина Кузнецова выступает на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкК проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВпервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВолонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Волонтеры на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
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