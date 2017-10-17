Росмолодежь проводит конкурс на лучший волонтерский проект

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках нового волонтерского проекта "Хочу делать добро вместе" запустило конкурс на лучшие авторские волонтерские проекты, рассказал на пресс-конференции во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Инициаторами проекта "Хочу делать добро вместе" выступили Росмолодежь, Высшая школа экономики, Агентство стратегических инициатив и Ассоциация волонтерских центров, запустила данную программу Росмолодежь. Задача проекта — находить и поддерживать авторские волонтерские инициативы.

"В рамках этого проекта мы планируем консолидировать порядка тысячи таких (волонтерских) проектов, из которых порядка 500 намерены поддержать способами, которыми мы располагаем. Здесь идет речь о совершенно разных способах поддержки. Это (будет) конкурс, в рамках которого мы отберем эти 500 проектов, которым окажем эту поддержку", — сказал Бугаев.

Сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев в свою очередь рассказал на пресс-конференции, что в конкурсе будут шесть номинаций, а подробности можно будет узнать на сайте проекты.добровольцыроссии.рф.

"Пятьсот проектов будут поддержаны конкретными ресурсами со стороны Росмолодежи, нашей организации и наших партнеров", — сказал он.

Конкурс, уточнил Бугаев, запускается уже сегодня, во вторник. По словам Метелева, регистрация продлится до конца года. "В январе пройдет народное голосование за лучшие социальные инициативы на портале волонтеры.рф. В марте месяце мы объявим победителей", — добавил он.

Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: для участия в самом крупном молодежном событии в Сочи приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. Начавшийся в воскресенье фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".