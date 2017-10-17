Собянин поддержал идею о соревнованиях по киберспорту на кубок мэра Москвы

Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 . 16 октября 2017

Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 . 16 октября 2017

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" во вторник посетил стенд правительства Москвы, где пообщался с профессиональными киберспортсменами и поддержал их идею о проведении в Москве соревнований на кубок мэра по киберспорту.

Свое согласие он дал в ответ на просьбу киберспортсмена и профессионального игрока видеоигры League of Legends Кирилла Малофеева.

"Что нам мешает создать такую игру и соревнования? Давайте попробуем", — сказал мэр.

В ответ Малофеев поблагодарил мэра за то, что власти города прислушиваются к интересам молодежи.

"Мы полностью в вашем распоряжении. Если захотите сделать — мы с вами", — добавил он.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.