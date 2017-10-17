Кузнецова прокомментировала проект о лишении родительских прав сектантов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова надеется, что в итоговом варианте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ о практике решения споров, связанных с лишением родительских прав, не будет рекомендаций, противоречащих интересам ребёнка и целостности семьи, об этом она заявила во вторник.

Пленум перечислил условия, при которых детей могут забрать из семьи. Помимо жестокого обращения, алкоголизма и наркомании, в него вошло злоупотребление родительскими правами. Как говорится в проекте постановления пленума, речь идёт об использование этих прав в ущерб интересам детей, в частности, создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных или одурманивающих веществ, а также вовлечение в деятельность сект, экстремистских или террористических организаций.

"Это просто проект пленума, который рассматривался сегодня. Специалистами и экспертами, которые участвуют в обсуждении и формировании постановления, внесены ряд изменений и предложений. Часть пунктов отклонена, некоторые обсуждались, некоторые подверглись критике…Я уверена, что в ходе обсуждения все спорные положения, которые не в полной мере отвечают интересам детей, будут исключены", — сказала Кузнецова журналистам.

Она призвала правильно воспринимать значение этого документа, по словам детского омбудсмена, это пока только проект, который будет дорабатываться.