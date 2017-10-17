Центр охраны материнства и детства в Сургуте введут летом 2018 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Сургутский Центр охраны материнства и детства будет введен в эксплуатацию 31 июля 2018 года, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Во вторник состоялось заседание правительства региона, в ходе которого принято решение о заключении дополнительного соглашения к соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте.

Данным допсоглашением уточнены сроки ввода важного для Югры социального объекта — 31 июля 2018 года. "Отметим, что в целом строительство центра займет четыре года, тогда как практика показывает, что обычно при возведении таких объектов срок составляет не менее семи лет", — подчеркнули в департаменте.

В конце сентября в правительстве округа с участием руководства компании "ВИС Инфраструктура", возводящей объект, уже рассматривался ход строительства перинатального центра. Так, генеральный директор предприятия Семен Прокофьев отметил, что по некоторым видам работ готовность превышает 90%, а фактические сроки сдачи будут опережать нормативные на полгода.

"Создание корпусов здания выполнено на 100%, ведутся завершающие работы по прокладке внутренних коммуникаций и черновой отделке помещений, выполняются фасадные работы и декоративная подсветка. Большая часть работ уже завершена, включая монолитные работы, монтаж кровли и другие", — заявил он.

Ранее, обсуждая вопросы социальной политики с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным в ходе его визита в Ханты-Мансийск, губернатор региона Наталья Комарова выразила уверенность в том, что Центр охраны материнства и детства в Сургуте будет иметь функции научно-исследовательского института, а появление в автономном округе данного объекта, по ее мнению, в лучшую сторону повлияет на решение важных демографических вопросов в Югре.

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