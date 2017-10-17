Детей надо защитить от манипуляции их сознанием, считает Кузнецова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала сложно выполнимым предложение наказывать родителей и учебные заведения за участие молодежи в несанкционированных митингах и пояснила, что молодёжи надо предоставить возможность конструктивно высказывать свое мнение, но при этом детей необходимо защитить от тех, кто пытается манипулировать ими в своих интересах.

Ранее начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин заявил, что правоохранительные органы тревожит ситуация с увеличением количества молодежи, участвующей в несанкционированных уличных акциях. По его словам, это вопрос не только правоохранителей, но и родителей и учебных заведений, в отношении которых может быть введена ответственность.

"Мне кажется, это достаточно сложно исполнимое предложение. Молодёжь вообще активна, она умеет выражать своё мнение, хочет выразить своё мнение, и, конечно, нужно для этого создавать всяческие условия, чтоб можно было конструктивно поговорить о чем-то. Я считаю, что защищать молодых людей нужно, прежде всего, от манипуляций их сознанием, их желанием выразить себя, лучшим способом для этого является создание условий для выражения конструктивной позиции", — заявила Кузнецова журналистам.

По её словам, она поддержала бы вовлечение детей в конструктивные занятия и интересные формы выражения собственного мнения.

Детский омбудсмен отметила, что в РФ участие граждан в различных акциях регулируется нормой закона.

"Самое главное — чтобы не манипулировали детьми. Не заставляли их служить неким непонятным абстрактным чьим-то личным амбициям. А если речь идёт о выражении мнений, позиции молодёжи, то нужно это, безусловно, направлять в конструктивное русло, поддерживать и слышать", — добавила она.