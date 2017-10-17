Более 73% жителей Ямала имеют доступ к электронным госуслугам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 73% жителей Ямала на сегодняшний день имеют доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Заместитель губернатора региона Наталия Фиголь в понедельник в Салехарде провела региональное совещание по формированию структуры электронного правительства и достижению целевого показателя по доле граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

"Главная задача таких совещаний – координация деятельности всех участников инфраструктуры электронного правительства для получения наилучшего результата и, самое главное, для повышения качества жизни населения. Совместными усилиями нам удалось привлечь в инфраструктуру электронного правительства уже более 73% жителей Ямала. Количество должно обязательно перерастать в качество", – приводятся в сообщении слова Фиголь.

Заместитель директора департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин представил информацию о промежуточных итогах работы по развитию электронного правительства на территории округа. В частности, наибольшее количество запросов ямальцы направляют в Пенсионный фонд России – 44,22% от общего количества. Также востребованы услуги Россреестра (35,74%) и Федеральной налоговой службы (17,87%). Самыми активными, исходя из количества запросов на тысячу человек, выступают жители Шурышкарского (более 90 запросов), Ямальского (более 70) и Тазовского (70) районов.

Директор регионального департамента образования Марина Кравец проинформировала участников об итогах перевода информационных систем в сфере образования на аутентификацию пользователей посредством Единой системы идентификации и аутентификации. Кравец сообщила, что проект "Электронное государство" реализуется ведомством с 2014 года. За это время обеспечена необходимая организационно-техническая поддержка, разработана единая схема проведения мероприятий, а также инструкции для муниципальных и школьных координаторов, уточняет правительство.

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