На Ямале многодетные семьи получат льготную ипотеку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Многодетные семьи в рамках пилотного проекта, запущенного правительством Ямала, смогут получить ипотеку по ставке от 5,75%, сообщило во вторник правительство региона.

Цель пилотного проекта – предоставить жителям округа возможность приобрести жилье на первичном рынке по сниженной процентной ставке. С 25 сентября этого года действующая процентная ставка Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию снижена на 0,5 процентных пункта, и теперь ямальцы имеют возможность получить заем на три процентных пункта ниже – от 6,5% на весь период действия договора.

"Получить господдержку могут все категории граждан округа, заявки принимаются до 1 декабря 2017 года. Самую низкую процентную ставку смогут получить многодетные семьи с тремя и более детьми – 5,75%", — говорится в сообщении.

Поздравляя одну из многодетных семей в городе Муравленко с новосельем, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заверил, что правительство округа и впредь будет работать на результат: "Чтобы ветераны наши жили в комфорте, чтобы дети Ямала имели возможность развиваться. Цель у нас определена – достойная жизнь ямальцев. А собственная крыша над головой – это одна из главных ступенек к достижению этой цели".

На сегодняшний день участниками мероприятий стали 27 человек, в данный момент граждане проходят процедуру оценки объекта недвижимости. Из них две семьи – многодетные, они получат максимально низкую процентную ставку. Всего желание получить льготную ипотеку изъявили более 40 ямальцев, однако некоторым них было отказано по причине отрицательной кредитной истории, уточняет правительство.

"Глава Ямала также всегда подчеркивает, что приоритетными категориями в решении задачи обеспечения ямальцев комфортным жильем являются многодетные и молодые семьи, ветераны и сироты, то есть те, кому государство должно помогать в первую очередь", — добавляет правительство.

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