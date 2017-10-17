На Ямале многодетные семьи получат льготную ипотеку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Многодетные семьи в рамках пилотного проекта, запущенного правительством Ямала, смогут получить ипотеку по ставке от 5,75%, сообщило во вторник правительство региона.
"Получить господдержку могут все категории граждан округа, заявки принимаются до 1 декабря 2017 года. Самую низкую процентную ставку смогут получить многодетные семьи с тремя и более детьми – 5,75%", — говорится в сообщении.
Поздравляя одну из многодетных семей в городе Муравленко с новосельем, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заверил, что правительство округа и впредь будет работать на результат: "Чтобы ветераны наши жили в комфорте, чтобы дети Ямала имели возможность развиваться. Цель у нас определена – достойная жизнь ямальцев. А собственная крыша над головой – это одна из главных ступенек к достижению этой цели".
"Глава Ямала также всегда подчеркивает, что приоритетными категориями в решении задачи обеспечения ямальцев комфортным жильем являются многодетные и молодые семьи, ветераны и сироты, то есть те, кому государство должно помогать в первую очередь", — добавляет правительство.
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