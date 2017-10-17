Военно-Грузинскую дорогу вновь открыли для фур

ПЯТИГОРСК, 17 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге возобновилось после введенных в понедельник ограничений из-за непогоды в Грузии, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник было запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из РФ. Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

"С 15.00 мск разрешено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, скопления фур не наблюдалось", — сказал собеседник агентства.

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