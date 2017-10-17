Рособрнадзор проверит, насколько хорошо школьники освоили биологию и химию

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рособрнадзор в среду проведет национальное исследование качества образования (НИКО) по химии и биологии в десятых классах, сообщило во вторник ведомство.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 18 октября проводит Национальное исследование качества образования (НИКО) по химии и биологии в десятых классах. Участие в исследовании примут почти 60 тысяч обучающихся из более чем 2 тысяч школ 82 регионов России", — говорится в сообщении.

Исследования будут проводиться в виде диагностических работ и включать в себя проведение химических экспериментов и практических работ по биологии. Работа рассчитана на 90 минут, данные об участниках собираются анонимно.

"Исследования по биологии и химии направлены на выявление того, насколько у десятиклассников сформирована естественнонаучная картина мира, способность использовать знания биологии и химии для анализа процессов и явлений, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни. Кроме того, проверяются умения решать задачи, проводить необходимые расчеты, обобщать и анализировать научную информацию", — поясняет Рособрнадзор.

Предполагается, что в НИКО по каждому из предметов примет участие примерно равное количество школ и десятиклассников. Предмет, по которому проводится исследование, участвующая в мероприятии школа узнает в день проведения. При этом во время написания работы в кабинете должно находиться не более 15 учащихся. Следить за соблюдением правил проведения должны организатор и независимый наблюдатель, отмечает ведомство.