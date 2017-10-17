Более 95% ямальских детей-сирот обрели новые семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 95% ямальских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новые семьи, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Во вторник на Ямале состоялся региональный форум приемных семей. Мероприятие впервые было организовано в формате видеоконференцсвязи. Инициатором его проведения выступила партия "Единая Россия" в рамках партийного проекта "России важен каждый ребенок".
"На Ямале на сегодняшний день 1062 замещающие семьи, а именно 773 опекунские и 289 приемных. Всего на семейных формах устройства находятся 95% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества сирот в арктическом регионе", — говорится в сообщении.
Приветствуя участников форума, замглавы ЯНАО Татьяна Бучкова отметила особую важность мероприятия для получения объективных оценок о действующей на сегодняшний день в округе системе поддержки и сопровождения приемных семей. Она напомнила, что за последние годы на Ямале в связи с устройством детей в семьи были закрыты четыре детских дома.
Серия черно-белых фотографий о воспитанниках детских домов Челябинска и Магнитогорска "Сироты Урала" продолжает одну из главных тем фотографа Владимира Песни — тему надежды и обретения семьи детьми, оставшимися без попечения родителей.
Владимир Песня является активным участником всероссийского социального проекта "Поезд надежды", цель которого - помочь детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям найти друг друга.
Фотокорреспондент считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет в России считаться нормой, а не подвигом.
"Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — отмечает фотокорреспондент.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
"Благодарю всех родителей, которые подарили большому количеству детей надежду и право жить и воспитываться в семье. Сейчас в банке данных числятся 103 ребенка, но за каждой цифрой стоит детская душа, которой очень хочется обрести свою семью", — цитируются в сообщении слова Бучковой.
Она подчеркнула, что из 103 детей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных, 85 ребят являются воспитанниками трех ямальских детских домов (муниципальных в Ноябрьске и Надыме, и окружного в поселке Кировский Исетского района Тюменской области). "Это те дети, которые еще не устроены на воспитание в семьи, которые еще ждут и надеются, что настоящая семья у них все же будет. В большинстве своем это "трудноустраиваемая" категория детей – дети-инвалиды или с ограниченными возможностями здоровья, имеющие братьев и сестер, дети старше 7 лет", — сказала замгубернатора.
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