Более 95% ямальских детей-сирот обрели новые семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 95% ямальских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новые семьи, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Во вторник на Ямале состоялся региональный форум приемных семей. Мероприятие впервые было организовано в формате видеоконференцсвязи. Инициатором его проведения выступила партия "Единая Россия" в рамках партийного проекта "России важен каждый ребенок".

"На Ямале на сегодняшний день 1062 замещающие семьи, а именно 773 опекунские и 289 приемных. Всего на семейных формах устройства находятся 95% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества сирот в арктическом регионе", — говорится в сообщении.

Приветствуя участников форума, замглавы ЯНАО Татьяна Бучкова отметила особую важность мероприятия для получения объективных оценок о действующей на сегодняшний день в округе системе поддержки и сопровождения приемных семей. Она напомнила, что за последние годы на Ямале в связи с устройством детей в семьи были закрыты четыре детских дома.

"Благодарю всех родителей, которые подарили большому количеству детей надежду и право жить и воспитываться в семье. Сейчас в банке данных числятся 103 ребенка, но за каждой цифрой стоит детская душа, которой очень хочется обрести свою семью", — цитируются в сообщении слова Бучковой.

Она подчеркнула, что из 103 детей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных, 85 ребят являются воспитанниками трех ямальских детских домов (муниципальных в Ноябрьске и Надыме, и окружного в поселке Кировский Исетского района Тюменской области). "Это те дети, которые еще не устроены на воспитание в семьи, которые еще ждут и надеются, что настоящая семья у них все же будет. В большинстве своем это "трудноустраиваемая" категория детей – дети-инвалиды или с ограниченными возможностями здоровья, имеющие братьев и сестер, дети старше 7 лет", — сказала замгубернатора.