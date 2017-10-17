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Общество

Более 95% ямальских детей-сирот обрели новые семьи

16:0317.10.2017
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© Fotolia / Anna BelovaРебенок и взрослые. Архивное фотоРебенок и взрослые. Архивное фото
© Fotolia / Anna Belova

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 95% ямальских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новые семьи, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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Во вторник на Ямале состоялся региональный форум приемных семей. Мероприятие впервые было организовано в формате видеоконференцсвязи. Инициатором его проведения выступила партия "Единая Россия" в рамках партийного проекта "России важен каждый ребенок".

"На Ямале на сегодняшний день 1062 замещающие семьи, а именно 773 опекунские и 289 приемных. Всего на семейных формах устройства находятся 95% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества сирот в арктическом регионе", — говорится в сообщении.

Приветствуя участников форума, замглавы ЯНАО Татьяна Бучкова отметила особую важность мероприятия для получения объективных оценок о действующей на сегодняшний день в округе системе поддержки и сопровождения приемных семей. Она напомнила, что за последние годы на Ямале в связи с устройством детей в семьи были закрыты четыре детских дома.

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© РИА Новости / Владимир Песня
Серия черно-белых фотографий о воспитанниках детских домов Челябинска и Магнитогорска "Сироты Урала" продолжает одну из главных тем фотографа Владимира Песни — тему надежды и обретения семьи детьми, оставшимися без попечения родителей.
© РИА Новости / Владимир ПесняВладимир Песня является активным участником всероссийского социального проекта "Поезд надежды", цель которого - помочь детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям найти друг друга.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Владимир Песня является активным участником всероссийского социального проекта "Поезд надежды", цель которого - помочь детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям найти друг друга.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотокорреспондент считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет в России считаться нормой, а не подвигом.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотокорреспондент считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет в России считаться нормой, а не подвигом.
© РИА Новости / Владимир Песня"Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — отмечает фотокорреспондент.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
"Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — отмечает фотокорреспондент.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.Фотография из серии Сироты Урала специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни
© РИА Новости / Владимир Песня
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
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"Благодарю всех родителей, которые подарили большому количеству детей надежду и право жить и воспитываться в семье. Сейчас в банке данных числятся 103 ребенка, но за каждой цифрой стоит детская душа, которой очень хочется обрести свою семью", — цитируются в сообщении слова Бучковой.

Ребенок держит за руку взрослого. Архивное фото
© Fotolia / Khorzhevska
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Она подчеркнула, что из 103 детей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных, 85 ребят являются воспитанниками трех ямальских детских домов (муниципальных в Ноябрьске и Надыме, и окружного в поселке Кировский Исетского района Тюменской области). "Это те дети, которые еще не устроены на воспитание в семьи, которые еще ждут и надеются, что настоящая семья у них все же будет. В большинстве своем это "трудноустраиваемая" категория детей – дети-инвалиды или с ограниченными возможностями здоровья, имеющие братьев и сестер, дети старше 7 лет", — сказала замгубернатора.

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