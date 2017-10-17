ОНФ предложил пересмотреть механизм оценки качества услуг в соцсфере

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минтруд и Госдуму РФ с предложением пересмотреть механизм независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере, сообщила пресс-служба фронта.

По его данным, мониторинг ОНФ показал, что оценка качества оказания услуг учреждениями культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания "не является независимой".

"Механизм нуждается в кардинальном пересмотре", — сообщили в пресс-службе движения. В организации напомнили, что институт создавался как инструмент обратной связи власти и управленцев социальной сферы всех уровней с гражданами-потребителями этих услуг. Проект ОНФ "Народная оценка качества" проверяет работу учреждений соцсферы по критериям официальной системы оценки качества по поручению главы государства с прошлого года.

"За это время в ОНФ поступило уже более 22 тысяч жалоб и предложений граждан. Активисты Народного фронта побывали более чем в полутора тысячах учреждений… Результаты этой работы показали, что независимая оценка на деле не является независимой — одна треть общественных советов включает в свой состав представителей оцениваемых учреждений, не отражает мнения граждан и не приводит к улучшениям. Из 60 тысяч организаций, прошедших оценку, половина не имеет рекомендаций, а там, где они все же есть, 40% написаны под копирку", — рассказали в пресс-службе.

В Госдуме, как отметили в ОНФ, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта по совершенствованию созданного механизм. Однако в ОНФ считают, что для достижения целей, поставленных перед системой независимой оценки качества, требуется не фрагментарное усовершенствование, а концептуальный пересмотр.

"Предлагаемые поправки не меняют сути происходящего в системе независимой оценки. И если мы продолжим делать то же самое, то глупо будет надеяться на иной результат. И очевидно, что с такой системой поставленные цели в обозримом будущем достигнуты не будут. Народный фронт считает, что сначала нужно сформировать работоспособную модель независимой оценки качества, а уже потом осмысленно под эту новую модель править законодательство", — цитирует пресс-служба фронта координатора проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктора Климова.