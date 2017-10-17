Децл вырастил и подарил парку "Зарядье" два вида авокадо

Рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) с женой и ребенком в парке Зарядье

Рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) с женой и ребенком в парке Зарядье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный как Децл, подарил московскому парку "Зарядье" авокадо, которые вырастил сам. Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

"Не каждый день все-таки к тебе в гости приезжает Децл с женой и сыном и говорит: "Ребят, я вам тут два вида авокадо привез, которые сам вырастил, берите!", — написали работники парка в Facebook.

Музыкант вырастил два разных вида авокадо из косточек. В комментариях к записи в Twitter-аккаунте "Зарядья" он отметил, что "любит возиться с растениями" и выращивает орхидеи, гиацинты, розы, гибискус и физалис.

Парк "Зарядье" в Москве открыли в День города 9 сентября. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.