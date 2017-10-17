Бизнес-омбудсмен заявил, что пока не получал от "ВИМ-Авиа" просьбы о защите

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что пока не получал от собственников "ВИМ-Авиа" просьбы о защите, рассмотрит ходатайство, если оно поступит.

"Мы ждали обращения от "ВИМ-Авиа", но пока, к сожалению, от собственников и адвокатов обращение нам, пока на сегодняшнюю секунду не поступало. Но если что-то будет, то мы обязательно будем смотреть", — сказал Титов журналистам.

По его мнению, ситуация требует всестороннего изучения.

"Иногда эти вопросы носят характер быстрых действий против реакции власти. Не часто разбираются с деталями. А иногда в деталях кроется правда и многие вещи всплывают. Надо смотреть всю историю. Почему у "ВИМ-Авиа" случилась эта проблема. Полностью ли государство выполнило обязательства перед "ВИМ-Авиа". Потому что существует такая версия, что не полностью", — добавил он.

В конце сентября несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом столкнулись с массовыми задержками рейсов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.