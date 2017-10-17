В России почти 40 миллионов человек привились от гриппа

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Почти 40 миллионов человек сделали прививки от гриппа в РФ, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре, отметив, что при этом за прошедшую неделю новых случаев гриппа зафиксировано не было.

"На 13 октября 2017 за счет средств федерального бюджета и других средств привито 39 миллионов человек, среди них 10,5 миллионов детей и более 105 тысяч беременных женщин. Активно включились в вакцинацию работодатели – за их счет привито более 2,2 миллионов человек", — заявили в Роспотребнадзоре.

В службе напомнили, что вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю вирусов гриппа не обнаружено. В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 25,87%, аденовирусы – 17,82%, РС-вирусы — 12,46%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 43,9%.

В ведомстве со ссылкой на информацию ВОЗ сообщили, что во всех странах Европейского региона активность гриппа остается на низких уровнях, отмечается единичное выявление вирусов гриппа.

"На 41 неделе 2017 года в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии", — добавили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению зарегистрировано в четырех субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту — в пяти городах.

Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в трёх субъектах Российской Федерации, среди детей 3-6 лет – в двух субъектах, в возрастной группе от 7 лет и старше также в двух субъектах.