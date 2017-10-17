Фракция EP попросит Путина поддержать продление программы "Городская среда"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать продление программы "Городская среда" на ближайшие три года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы также не исключил, что следует предусмотреть "увеличение финансирования этой расходной статьи".
В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" две трети средств должны пойти на преображение дворовых пространств, треть — на знаковые объекты благоустройства, объекты городской среды, общественного пространства городов. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.