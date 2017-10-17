Фракция EP попросит Путина поддержать продление программы "Городская среда"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать продление программы "Городская среда" на ближайшие три года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам крайне важно этот проект продлить на ближайшие три года. И в этой связи мы обратимся за поддержкой нашего президента. Учитывая, что этот вопрос волнует всех наших граждан – это благоустройство дворов… благоустройство парков, благоустройство скверов. И за счет этого проекта преображаются наши города", — сказал Володин на заседании фракции "Единая Россия" во вторник.

Спикер Госдумы также не исключил, что следует предусмотреть "увеличение финансирования этой расходной статьи".

Володин, кроме того, отметил, что фракция также просила Путина поддержать финансирование сельского хозяйства. "Надеемся, что ко второму чтению в бюджете появятся дополнительные цифры", — заявил он.

В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" две трети средств должны пойти на преображение дворовых пространств, треть — на знаковые объекты благоустройства, объекты городской среды, общественного пространства городов. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.