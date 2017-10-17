Детский омбудсмен Подмосковья выступила за снижение школьной нагрузки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила за снижение школьной нагрузки и сокращение количества уроков.

"Снижение нагрузки на школьников, настаиваю — снижение количества уроков… Я бы еще хотела обратить внимание всех на перегруз в наших школах, дети реально работают по 12 часов в сутки, они работаю больше нас. У них 8-7 уроков, потом у них идут кружки, потом допобразование, потом мама и папа гонят на секцию и так далее", — сказала Мишонова на пресс-конференции.

Омбудсмен отметила, что детям постоянно не хватает физических и эмоциональных сил. "Они не высыпаются, они перегружены, они эмоционально опустошены, я не говорю уже про физические нагрузки", — подчеркнула она.