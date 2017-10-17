Раздельный сбор мусора надо стимулировать, считают в Госдуме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") считает, что в законопроекте об обращении с отходами, который готовится ко второму чтению в Госдуме, необходимо предусмотреть стимулы для населения и малого бизнеса по раздельному сбору и сортировке отходов.

Парламентарий рассказал, что в июле текущего года правительство предложило поправки в этот законопроект.

"В поправках, предложенных правительством, не предусмотрено поручение президента РФ — предусмотреть стимулы для населения и малого бизнеса по раздельному сбору и сортировке отходов… Нам бы хотелось видеть конкретные механизмы, реализация которых позволит эту тему более активно запустить, мы пока этого не видим", — сказал Бурматов РИА Новости.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, в поправках к этому законопроекту также должны быть предусмотрены меры по привлечению общественности к обсуждению планов размещения отходов. "Это ключевой вопрос, он нас беспокоит, он беспокоит людей", — отметил он.