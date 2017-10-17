В Москве обещают продлить сезон велопроката, если будет хорошая погода

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сезон городского проката велосипедов в Москве продлят в случае хорошей погоды, сообщил во вторник журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Ранее Ликсутов сообщил, что за текущий сезон в Москве были совершены два миллиона поездок на прокатных велосипедах, что стало рекордом за все время существования городского велопроката.
Для москвичей и гостей города доступны 380 станций проката с 3,6 тысячи велосипедами, в числе которых и электробайки. В 2018 году запланировано открытие еще 50 велостанций.