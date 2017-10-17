В Госдуме прокомментировали ситуацию со счетчиками выбросов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") назвал слишком долгим сроком период до 2029 года, в течение которого, согласно разрабатываемому в правительстве РФ законопроекту, все предприятия-загрязнители должны будут оснастить трубы счетчиками выбросов и сбросов.

По словам депутата, в правительстве рассматривается законодательная инициатива, которая призвана "донастроить" действующие нормы о таких счетчиках. Уже вступивший в силу закон, требующий "донастройки", предусматривает, что с 2018 года все крупные предприятия-загрязнители должны начать оборудование труб приборами фиксации выбросов и сбросов, указал депутат.

Новый проект, определяющий, в том числе, сроки этого процесса, проанализировал думский комитет по экологии и охране окружающей среды, по поводу документа депутаты высказали ряд замечаний.

"У нас сложилось впечатление, что очень большой срок будет дан бизнесу для установления этих счетчиков. То есть это четыре года со дня получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Первые крупные предприятия, их должно быть 300, они должны будут получить КЭР до 2022 года, остальные предприятия до 2025 года. То есть получается, что срок оснащения всех предприятий-загрязнителей приборами учета смещается в ряде случаев до 2029 года. Это срок, на наш взгляд, слишком большой", — сказал Бурматов.