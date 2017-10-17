Роспотребнадзор назвал безопасными молочные продукты из Башкирии

УФА, 17 окт – РИА Новости. Информация об изъятии молочной продукции компании "Вимм-Билль-Данн" в связи с обнаружением ящура в Башкирии не соответствует действительности, все обработанные продукты животноводства безопасны для потребителей, заявил РИА Новости представитель управления Роспотребназора по региону.

В начале октября впервые за 40 лет на территории Туймазинского района Башкирии у домашних животных обнаружили ящур. В районе был объявлен карантин. Позже инфицированных животных обнаружили в Буздякском районе республики.

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что из магазинов изымают молочную продукцию компании "Вимм-Билль-Данн".

"Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан сообщает, что информация об изъятии молочной продукции "Вимм-Билль-Данн" в связи с обнаружением ящура не соответствует действительности", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Роспотребнадзор подчеркивает, что все продукты животноводства, прошедшие термическую обработку, безопасны для жизни и здоровья людей. Речь идет о пастеризованном или кипяченом молоке, колбасной продукции и приготовленном мясе.