Минэкономразвития против идеи запретить курение в 10 метрах от подъездов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минэкономразвития РФ против предложения запретить курение в 10 метрах от подъездов жилых домов: непонятно, как отслеживать исполнение этого запрета, заявил РИА Новости замминистра экономического развития Олег Фомичев.
"Мы против. Не понимаем, как это будет администрироваться. Тогда дома во всей России должны отслеживаться, кто и что нарушает. Это значит, из граждан нашей страны делают заведомо правонарушителей. Обоснований для этого никаких нет. Если будут какие-то медицинские основания, мы рассмотрим это, пока сильно сомневаемся в необходимости такой меры", — заявил Фомичев в кулуарах форума "Открытые инновации".