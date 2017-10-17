Минэкономразвития против идеи запретить курение в 10 метрах от подъездов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минэкономразвития РФ против предложения запретить курение в 10 метрах от подъездов жилых домов: непонятно, как отслеживать исполнение этого запрета, заявил РИА Новости замминистра экономического развития Олег Фомичев.

© Fotolia / Michael Homann Депутат прокомментировал законопроект о запрете курения у подъездов Ранее в Минздраве поддержали запрет курения на расстоянии менее 10 метров от подъездов жилых домов, следует из проекта положительного отзыва правительства РФ на поправки в антитабачный закон.

"Мы против. Не понимаем, как это будет администрироваться. Тогда дома во всей России должны отслеживаться, кто и что нарушает. Это значит, из граждан нашей страны делают заведомо правонарушителей. Обоснований для этого никаких нет. Если будут какие-то медицинские основания, мы рассмотрим это, пока сильно сомневаемся в необходимости такой меры", — заявил Фомичев в кулуарах форума "Открытые инновации".

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.