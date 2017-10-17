Минкультуры опровергло данные СМИ об оппонентах диссертации Мединского

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Список официальных оппонентов в автореферате диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, которые были указаны в статье "Новой газеты", не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры во вторник.

Ранее "Новая газета" опубликовала список оппонентов Мединского, в котором указаны доктор исторических наук, профессор Александр Юрьевич Борисов, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров и доктор исторических наук, профессор Басир Камильевич Гасанов.

"Список официальных оппонентов в автореферате диссертации Владимира Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.", которые были указаны в статье "Новой газеты", не соответствует действительности", — сказали в пресс-службе.

Согласно списку оппонентов, который предоставили РИА Новости в ведомстве, в него входили: доктор исторических наук Владимир Прокофьевич Семин, доктор исторических наук Владимир Ильич Тымчик и доктор исторических наук Анатолий Акимович Королев.

Ранее в октябре Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. До этого в научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Сам министр заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.