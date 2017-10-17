Юдаева предупредила о рисках хранения большого объема личных данных в Сети

СОЧИ, 17 — РИА Новости. Личные данные, публикуемые пользователями в интернете, могут быть использованы против них, в том числе с точки зрения нежелательного анализа финансовой информации, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

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"Защита данных. Мы все с вами данных о себе оставляем миллион и маленькую тележку везде в сети. Прекрасно, конечно, что компания Google их использует в своих целях, но нужно же понимать, что данные могут использоваться и против вас", — сказала она, выступая на фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Всегда ли вы хотите, чтобы эти данные использовались в тех или иных целях: для анализа ваших финансовых рисков, для анализа того, можно ли взять вас на работу, если мы увидим вас с финансовой сферы, и так далее?", — обратилась она к аудитории.

Она отметила, что сегодня мировые регуляторы вводят серьезные ограничения для того, чтобы вернуть человеку право владеть своими данными. Так, Европа в прошлом году приняла новую директиву, которая скоро вступает в силу. Она требует от всех финансовых организаций защищать права человека на возможность владения своими данными и использовать их в работе, только если человек дал свое разрешение.