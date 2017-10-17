В Воронежской области 84% котельных готовы к отопительному сезону

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Паспорта готовности к новому отопительному сезону в Воронежской области получили 84% котельных, что на 19% больше показателей минувшего года, сообщает правительство региона.

Отопительный сезон 2017-2018 годов в области стартовал Воронежской области в период с 1 по 7 октября. Готовность к нему объектов ЖКХ региона стала одной из основных тем еженедельного оперативного совещания, которое 16 октября провел губернатор Алексей Гордеев.

"Все муниципальные образования должны получить акты готовности к отопительному периоду в срок до 15 ноября… По состоянию на 13 октября паспорта готовности имеют 84% котельных. В 2016 году к аналогичной дате паспорта готовности имели 65% котельных. Ведется активная работа по подписанию документов о готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов, акты и паспорта готовности должны быть получены такими организациями в срок до 1 ноября", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, все объекты социальной сферы области отапливаются в штатном режиме.

В Воронеже, как пояснил на совещании мэр города Александр Гусев, 99,8% многоквартирных домов получили паспорта готовности в установленные сроки, не готовы пока остались только два многоквартирных дома — из-за проведения там капитального ремонта. Все 493 объекта социальной сферы отапливаются.

Основными причинами, которые мешают подаче тепла, Гусев назвал несоблюдение сроков капремонта внутридомовых систем отопления и высокий процент изношенности внешних трубопроводов систем отопления. Из-за устранения порывов остаются без отопления 23 многоквартирных дома.

По данным областных властей, не полностью обеспечены углем два психоневрологических интерната: Борский психоневрологический интернат (Павловский район) обеспечен углем на 82% от нормативной потребности, а Оробинский психоневрологический интернат (Верхнемамонский район) – на 27%.

"В целом по области по состоянию на 13 октября фактически заготовлено 2 181,7 тонн угля при годовой потребности в размере 3 484,3 тонны", — отмечают областные власти.

По их информации, Гордеев дал поручение не только разобраться в причинах нехватки угля в этих учреждениях, но и представить список лиц, ответственных за обеспечение социальных объектов топливом.

"Доложить мне лично с перечислением виновных, и я приму соответствующие кадровые решения. Нужно привлекать людей к ответственности. Складывается впечатление, что никто не знает, что каждый год наступает зима", — сказал губернатор.

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