Первый канал объявил конкурс на лучшего народного спортивного комментатора

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сайт Первого канала объявил конкурс на лучшего народного спортивного комментатора, победитель получит возможность прокомментировать товарищеский матч сборной России по футболу, сообщает дирекция общественных связей телеканала во вторник.
В дирекции общественных связей Первого канала уточнили, что речь идет об одном из ближайших матчей сборной России — против Аргентины или Испании.
Для участия в конкурсе нужно прокомментировать конкурсное видео с фрагментами игр российской сборной, заполнить анкету и опубликовать видео c комментарием на сайте Первого канала. "Также можно снять видео в стриминговом приложении OK Live от социальной сети "Одноклассники" с тегом #якомментатор в названии", — уточняется в сообщении.
Присланные работы оценит жюри во главе с известным спортивным комментатором Виктором Гусевым. Лучшие будут ежедневно публиковаться на сайте телеканала, после чего за них сможет проголосовать любой желающий.
Прием заявок на участие в конкурсе и первый этап голосования закроются в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов на странице конкурса, проходят в финал. Еще пять финалистов выдвинет жюри. Решающее голосование среди десятки сильнейших участников пройдет с 30 октября по 5 ноября.