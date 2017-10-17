Первый канал объявил конкурс на лучшего народного спортивного комментатора

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сайт Первого канала объявил конкурс на лучшего народного спортивного комментатора, победитель получит возможность прокомментировать товарищеский матч сборной России по футболу, сообщает дирекция общественных связей телеканала во вторник.

"Принять участие в конкурсе может любой желающий, а победитель определится народным голосованием и будет приглашен на комментаторскую позицию на стадионе, где в прямом эфире — на сайте Первого канала — прокомментирует товарищеский матч сборной России. Посетители сайта Первого смогут не только услышать работу победителя конкурса, но и увидеть — на комментаторской позиции будет установлена камера", — говорится в сообщении.

В дирекции общественных связей Первого канала уточнили, что речь идет об одном из ближайших матчей сборной России — против Аргентины или Испании.

Для участия в конкурсе нужно прокомментировать конкурсное видео с фрагментами игр российской сборной, заполнить анкету и опубликовать видео c комментарием на сайте Первого канала. "Также можно снять видео в стриминговом приложении OK Live от социальной сети "Одноклассники" с тегом #якомментатор в названии", — уточняется в сообщении.

Присланные работы оценит жюри во главе с известным спортивным комментатором Виктором Гусевым. Лучшие будут ежедневно публиковаться на сайте телеканала, после чего за них сможет проголосовать любой желающий.

Прием заявок на участие в конкурсе и первый этап голосования закроются в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов на странице конкурса, проходят в финал. Еще пять финалистов выдвинет жюри. Решающее голосование среди десятки сильнейших участников пройдет с 30 октября по 5 ноября.