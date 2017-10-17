Суды не могут вернуть родительские права, если ребенок против, заявили в ВС

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Суды не могут вернуть родительские права людям, чьи дети возражают против возвращения в семью, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

Пленум напоминает, что граждане, лишенные родительских прав, могут вернуть их в судебном порядке, если их поведение и образ жизни изменились, но, как отмечает суд, это невозможно, если ребенок возражает.

"Следует учитывать, что суд отказывает в удовлетворении иска, если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, однако ребенок усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае, когда ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против восстановления родителей в родительских правах, независимо от того, по каким мотивам ребенок не согласен на восстановление родительских прав", — отмечается в проекте.