Жителя Махачкалы наградят за спасение женщины и четырех детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. МЧС в декабре наградит жителя Махачкалы Гамида Магомедова, который помог женщине и ее четырем детям выбраться из заполненного газом дома, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

"В декабре, на День спасателя, Магомедова наградят благодарственным письмом и ценным подарком", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 1 октября в Махачкале. Ночью Магомедов услышал крик о помощи. Он выбежал из дома на улицу и увидел женщину, которая из окна кричала, что в доме газ. Выбив дверь, мужчина почувствовал едкий запах газа. Он поднялся по лестнице и вынес на улицу двоих детей, а потом вернулся за еще одним ребенком. Самой женщине и еще одному ребенку помогли выбраться через окно. Гамид Магомедов — муж, отец двоих детей.