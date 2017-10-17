Московские власти рассказали о работе врачей общей практики

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врачи общей практики в Москве еженедельно принимают в московских поликлиниках более 110 тысяч пациентов, что составляет почти половину от общего количества всех приемов, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Как отмечается, кабинеты врачей общей практики оснащают отоскопами, риноскопами, офтальмоскопами, неврологическими молоточками, пульсоксиметрами, бесконтактными тонометрами и другим специальным оборудованием.

"Каждую неделю врачи общей практики принимают в московских поликлиниках более 110 тысяч пациентов. Это составляет почти половину от общего количества всех приемов, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун", — говорится в сообщении.

По словам Хрипуна, на данный момент подготовлено около 1,2 тысячи врачей общей практики, которые уже работают на приеме в городских поликлиниках. Поясняется, что профессиональную переподготовку прошли участковые терапевты в ведущих медицинских вузах столицы. В программу были включены образовательные модули по внутренним болезням, неврологии, лор-заболеваниям, хирургии, кожным и инфекционным болезням.

Как отметил Хрипун, современная модель оказания первичной медицинской помощи, которая выстроена в столице, предполагает постоянное повышение роли врача общей практики.

"Поэтому мы работаем над тем, чтобы повышать и количество таких специалистов, и уровень их профессиональной компетентности. Неслучайно именно врачи общей практики стали одними из самых активных участников проекта "Московский врач". Они первыми проходили добровольные оценочные процедуры на получение этого статуса, и некоторые из них уже в октябре станут его обладателями", — цитирует портал главу департамента здравоохранения Москвы.