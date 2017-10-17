В Брянской области проведут проверку о нарушении жилищных прав пенсионерок

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения проверки нарушений жилищных прав двух пенсионерок в Брянской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения и результаты проверки. В рамках проверки будут тщательно изучены озвученные в СМИ доводы о бездействии районных чиновников", — сказала она.
Петренко добавила, что по факту произошедшего органами СУСК России по Брянской области была организована процессуальная проверка.