Иностранные участники Фестиваля молодежи считают Россию мировой державой

Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017

Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Более двух третей участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов считают Россию мировой державой и одним из сильнейших государств мира с великой культурой и историей, показали результаты опроса, проведенного организаторами фестиваля.

Фестиваль официально открылся в Сочи в воскресенье и продлится по 22 октября. Всего, по данным организаторов, в нем принимают участие 25 тысяч человек из 186 стран. Изначально планировалось, что участников будет 20 тысяч.

Опрос проводился в день официального открытия фестиваля экспертами Центра социологии студенчества в партнёрстве с Российским государственным социальным университетом и Южным федеральным университетом. Участники отвечали на вопросы в онлайн-режиме. исследование проводилось в рамках ежедневного мониторинга общественного мнения участников фестиваля. Всего были опрошены 2,5 тысячи участников по стихийной выборке.

Эксперты выяснили, что более 70% российских участников фестиваля уверены, что Россия – страна с великой культурой и историей. "С россиянами согласны 68,2% зарубежных гостей", — говорится в материале пресс-службы оргкомитета фестиваля.

Также российские опрошенные разделяют мнение, что "Россия – мировая держава, одно из сильнейших государств в мире", 66,7% иностранных участников фестиваля также согласны с этим утверждением.

Главной целью фестиваля все респонденты назвали "объединение участников вокруг общечеловеческих ценностей и возможность сделать молодёжь из разных стран ближе друг к другу, несмотря на разные взгляды и вероисповедание".

Что касается мотивов участия в фестивале, то и российские, и иностранные гости назвали "желание обменяться опытом с молодежью разных стран" (российские участники – более половины, иностранные – почти две трети). Второй причиной приехать на фестиваль респонденты назвали "возможность найти единомышленников из других стран для реализации совместных проектов" (41 и 46% соответственно). На третьем месте для россиян "повышение уровня своих профессиональных компетенций" (43%), а для иностранцев – "знакомство с культурой и традициями России" (31%).

"Поскольку в этом году именно Россия принимает гостей фестиваля, организаторы опроса решили узнать у участников, какой они видят Россию, её культуру, настоящее и будущее. Большинство российских участников (79,1%) считает, что путь, по которому идет современная Россия вместе со своим лидером, даст в перспективе положительные результаты", — говорится в материале.