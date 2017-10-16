Общественная палата хочет провести митинг-концерт в День народного единства

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Общественная палата подала в московскую мэрию заявку на проведение митинга-концерта в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ.

Мероприятие под названием "Россия объединяет" планируется провести четвертого ноября на территории стадиона "Лужники". "Как ожидается, в центре внимания на митинг-концерте будут общественные деятели и представители гражданского общества", — говорится в сообщении.

В прошлом году четвертого ноября по инициативе Общественной палаты прошли митинг-концерт и шествие, которое возглавили общественные деятели и представители профсоюзов, а впервые День народного единства отпраздновали в Нижнем Новгороде в 2005 году, напомнили в пресс-службе ведомства.