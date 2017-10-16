Роскомнадзор заблокировал два сайта, нелегально распространяющих литературу

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Роскомнадзор получил решения Мосгорсуда о постоянной блокировке двух интернет-ресурсов, распространяющих копии учебной и художественной литературы с нарушением авторских или смежных прав, сообщается на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке интернет-ресурсов torrentino.com и 11book.ru, распространяющих копии учебной и художественной литературы с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты Мосгорсудом на основании заявления правообладателей ООО "Издательство "Эксмо" и АО "Издательство "Просвещение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посещаемость сайтов составляет 398 тысяч и 2,6 миллиона российских интернет-пользователей в месяц. На сегодняшний день Роскомнадзор на постоянной основе блокирует около 600 пиратских интернет-сайтов.

Действующее "антипиратское" законодательство является механизмом защиты авторских произведений от нелегального распространения в интернете. Оно дает возможность правообладателям и администрациям сайтов с мультимедийным контентом достичь согласия на принципах саморегулирования, отмечается в сообщении.

При этом в большинстве случаев владельцы интернет-ресурсов самостоятельно принимают меры по ограничению доступа к информации, которая нарушает авторские или смежные права, не дожидаясь блокировки. Поясняется, что в случае отказа администрации сайта удалить незаконный контент, доступ к интернет-ресурсу прекращается на основании решения Мосгорсуда, принятому по исковому заявлению правообладателя.

Решения о постоянной блокировке принимаются в случае неоднократного нарушения интернет-ресурсом "антипиратского" законодательства, отмечает ведомство.