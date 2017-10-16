Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали в Татарстане

Сергей Кириенко, Рауль Хаджимба и Виталий Мутко на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Сергей Кириенко, Рауль Хаджимба и Виталий Мутко на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в эти дни в Сочи, всего 100 человек из 48 стран, в рамках региональной программы побывали в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи в Казань приехали 100 иностранных делегатов со всего мира. Основным посылом является слоган "Discover Russia! – Открой для себя Россию!". 15 российских городов, в том числе Казань, получили право принять у себя участников фестиваля", — говорится в сообщении.

Делегаты приняли участие в пленарной сессии "Татарстан — регион будущего", в ходе которой обсудили с заместителем премьер-министра республики Василем Шайхразиевым вопрос продвижения имиджа Татарстана за рубежом. Участники встречи предложили руководству республики выкладывать новости о Татарстане на английском языке на специальном новостном Youtube-канале и в Instagram.

"Для нас было удивительно: почему единственным источником информации на английском языке является правительственный сайт. Среди молодежи сейчас популярны визуальные источники информации, поэтому Instagram, Youtube становятся все более популярными, туда мы и предлагаем выводить новости от Татарстана", — озвучила предложение ответственный секретарь регионального подготовительного комитета фестиваля в Татарстане Алла Кондратьева.

До пленарного заседания участники фестиваля побывали в татарстанском IT-городе Иннополисе, где ознакомились с образовательными программами, инфраструктурой города и Университета Иннополис. По мнению молодых людей, продвижению уникального города и университета могла бы способствовать реализация программ дистанционного обучения студентов, в том числе иностранных.

Кроме того, иностранные делегаты смогли стать участниками республиканского этноконфессионального фестиваля "Мозаика культур" и познакомиться с многообразием культур многонационального народа Татарстана. Здесь ребят ждали выставка народных художественных промыслов и ремесел, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, изготовлению кожаных треугольников "Эчпочмак", русских кукол-оберегов, росписи по керамике, вышивке по коже и других, фотовыставка "Многоликий Татарстан", выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

Во вторник утром делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов отправятся в Сочи.