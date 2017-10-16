Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали в Татарстане

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в эти дни в Сочи, всего 100 человек из 48 стран, в рамках региональной программы побывали в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи в Казань приехали 100 иностранных делегатов со всего мира. Основным посылом является слоган "Discover Russia! – Открой для себя Россию!". 15 российских городов, в том числе Казань, получили право принять у себя участников фестиваля", — говорится в сообщении.
Делегаты приняли участие в пленарной сессии "Татарстан — регион будущего", в ходе которой обсудили с заместителем премьер-министра республики Василем Шайхразиевым вопрос продвижения имиджа Татарстана за рубежом. Участники встречи предложили руководству республики выкладывать новости о Татарстане на английском языке на специальном новостном Youtube-канале и в Instagram.
"Для нас было удивительно: почему единственным источником информации на английском языке является правительственный сайт. Среди молодежи сейчас популярны визуальные источники информации, поэтому Instagram, Youtube становятся все более популярными, туда мы и предлагаем выводить новости от Татарстана", — озвучила предложение ответственный секретарь регионального подготовительного комитета фестиваля в Татарстане Алла Кондратьева.
До пленарного заседания участники фестиваля побывали в татарстанском IT-городе Иннополисе, где ознакомились с образовательными программами, инфраструктурой города и Университета Иннополис. По мнению молодых людей, продвижению уникального города и университета могла бы способствовать реализация программ дистанционного обучения студентов, в том числе иностранных.
Кроме того, иностранные делегаты смогли стать участниками республиканского этноконфессионального фестиваля "Мозаика культур" и познакомиться с многообразием культур многонационального народа Татарстана. Здесь ребят ждали выставка народных художественных промыслов и ремесел, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, изготовлению кожаных треугольников "Эчпочмак", русских кукол-оберегов, росписи по керамике, вышивке по коже и других, фотовыставка "Многоликий Татарстан", выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
Во вторник утром делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов отправятся в Сочи.
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
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Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.