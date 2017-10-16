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Общество

Участники фестиваля молодежи оставили в Севастополе послание на 2067 год

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (65)
20:1416.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в СочиXIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Капсула с посланием для молодежи 2067 года была заложена сегодня в стелу во дворе Севастопольского государственного университета, послание составили 50 участников региональной программы Х1Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 28 стран, которые приехали в Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фестиваль в Сочи собирает больше студентов, чем ожидалось
"Мы убеждены, что вы живете в потрясающее время: вы совершили удивительные открытия в биологии, химии, генной инженерии, покончили с голодом и безработицей, нашли полностью возобновляемые источники энергии, изобрели лекарства от рака и СПИДа", — говорится в послании.

Молодые люди призвали своих потомков крепить дружбу народов, остановить войны и расизм, много читать и путешествовать, любить свои семьи и детей. Участников акции приветствовали представители городских властей.

"Моя теща участвовала в первом фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Несколько моих друзей участвовали в фестивале, который проходил снова в Москве в 1985 году. Я счастлив тем обстоятельством, что я могу себя считать участником 19-го фестиваля, часть мероприятия которого проходит в Севастополе", — сказал участникам акции вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>

Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фестиваль молодежи в Сочи: церемония открытия впечатлила участников
Депутат городского Законодательного собрания Татьяна Щербакова предложила заложить капсулу с посланием участнице из Иордании Любе Зидан.

"Я счастлива, что выбрали меня. Это такой приятный сюрприз. Спасибо всем за эту поездку, она была прекрасно организована", — сказала Зидан.

Впервые в истории фестиваля в грандиозном молодёжном празднике, девиз которого — "Открой Россию!" задействована вся страна. С 14 по 17 октября проходит региональный этап фестиваля, во время которого иностранные участники смогут познакомиться с различными городами Российской Федерации. Севастополь вошел не только в число 15 городов, принимающих зарубежных гостей, но и в тройку этого списка.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Торжество юности: в Сочи открылся XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНе только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Певица Тина Кузнецова выступает на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкК проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВпервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВолонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Волонтеры на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
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