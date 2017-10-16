Участники фестиваля молодежи оставили в Севастополе послание на 2067 год

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Капсула с посланием для молодежи 2067 года была заложена сегодня в стелу во дворе Севастопольского государственного университета, послание составили 50 участников региональной программы Х1Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 28 стран, которые приехали в Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Мы убеждены, что вы живете в потрясающее время: вы совершили удивительные открытия в биологии, химии, генной инженерии, покончили с голодом и безработицей, нашли полностью возобновляемые источники энергии, изобрели лекарства от рака и СПИДа", — говорится в послании.

Молодые люди призвали своих потомков крепить дружбу народов, остановить войны и расизм, много читать и путешествовать, любить свои семьи и детей. Участников акции приветствовали представители городских властей.

"Моя теща участвовала в первом фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Несколько моих друзей участвовали в фестивале, который проходил снова в Москве в 1985 году. Я счастлив тем обстоятельством, что я могу себя считать участником 19-го фестиваля, часть мероприятия которого проходит в Севастополе", — сказал участникам акции вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов.

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"Я счастлива, что выбрали меня. Это такой приятный сюрприз. Спасибо всем за эту поездку, она была прекрасно организована", — сказала Зидан.

Впервые в истории фестиваля в грандиозном молодёжном празднике, девиз которого — "Открой Россию!" задействована вся страна. С 14 по 17 октября проходит региональный этап фестиваля, во время которого иностранные участники смогут познакомиться с различными городами Российской Федерации. Севастополь вошел не только в число 15 городов, принимающих зарубежных гостей, но и в тройку этого списка.